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Il Corpo Forestale è impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato nelle campagne di Villanovafranca, in località Quadroxiu.
Per fronteggiare le fiamme è intervenuto anche un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di Villasalto, impegnato nelle operazioni dall’alto.
Coordina le operazioni dei mezzi aerei il D.O.S. della Stazione forestale di Barumini.
Le immagini dell’incendio sono state riprese dall’elicottero del Corpo Forestale proveniente da Villasalto.