È morto questa mattina all’ospedale Brotzu Leonardo Fadda, 26 anni, di Cagliari. Il giovane era ricoverato nel reparto di Rianimazione dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio alle porte di Villamassargia.

La sua auto, per cause non specificate, era uscita dalla carreggiata e si era ribaltata. Sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118, che avevano trasportato il 26enne al Brotzu. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi.

Nonostante le cure ricevute, Fadda è morto questa mattina in ospedale.

Il giovane era conosciuto anche nell’ambiente del calcio. Aveva giocato nei campionati dilettantistici, ricoprendo il ruolo di centrocampista e difensore, ed era apprezzato nel mondo sportivo.