Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, Eni annuncia un nuovo intervento a sostegno delle famiglie italiane nell’ambito dell’iniziativa “Eni per l’Italia”. Dal primo ottobre e fino al 24 ottobre sarà possibile sottoscrivere tramite Plenitude un’offerta che prevede il 30% di sconto sui corrispettivi di luce e gas rispetto alla principale proposta a prezzo fisso, con condizioni bloccate per due anni.

Secondo quanto comunica il gruppo, il risparmio è di circa 100 euro all’anno sul contratto gas e di altrettanti su quello luce, per un totale di circa 200 euro. La misura è rivolta sia ai nuovi clienti sia a chi è già cliente Plenitude: in quest’ultimo caso il cambio di offerta sarà gratuito e potrà essere effettuato attraverso negozi, call center o sito.

Eni precisa inoltre che manterrà invariati i prezzi della materia prima, facendosi carico dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento. Plenitude, si legge nella nota, “valuterà eventuali successive misure a supporto dei consumatori in funzione dell'evoluzione degli scenari di mercato”.

Sul fronte della concorrenza, Enel segnala invece l’offerta a prezzo fisso “Digital luce”, della durata di due anni, con una componente energia indicata in 108 euro/MWh. Secondo la società, per una famiglia media il risparmio rispetto al prezzo all’ingrosso sarebbe di 200 euro l’anno. “È la più bassa offerta sul mercato nazionale tra gli operatori primari”, afferma Enel.