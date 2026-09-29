Un uomo di 53 anni è stato arrestato questa mattina, 29 settembre, dai Carabinieri della Compagnia di Sanluri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è avvenuto nell’ambito di un servizio di controllo del territorio. I militari hanno fermato l’uomo nel centro abitato e, durante la successiva perquisizione, hanno trovato e sequestrato quasi 65 grammi di sostanze stupefacenti di diverso tipo.

Nel corso dell’operazione sono stati inoltre recuperati denaro contante e il materiale necessario al confezionamento della droga.

L’attività rientra nei servizi condotti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari per contrastare il traffico di stupefacenti e garantire la sicurezza e il rispetto della legalità sul territorio provinciale.

Quanto riportato viene riferito nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della presunzione di innocenza, sulla base di quanto risulta allo stato attuale e salvo ulteriori approfondimenti, considerata la fase delle indagini preliminari.