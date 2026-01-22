Ed è subito un sospiro di sollievo (e tante coccole!) dopo l'incidente ferroviario ad Adamuz, che ha sconvolto la Spagna: Boro, il cagnolino che sembrava scomparso nel nulla dopo la tragedia, è stato finalmente ritrovato. La proprietaria, Ana García, aveva lanciato un appello toccante per aiutare a trovarlo, e nella giornata di oggi, giovedì 22 gennaio, i Vigili del fuoco hanno annunciato con gioia di aver ritrovato e riportato a casa il cane bianco e nero per cui, nei giorni scorsi, hanno sperato in tantissimi da tutto il mondo.



Il ritrovamento del dolcissimo e coraggioso Boro ha portato un raggio di sole e speranza agli spagnoli coinvolti nella vicenda. L'appello di García è stato condiviso talmente tanto che è diventato virale in tutto il mondo.



García, 26 anni, stava viaggiando con Boro insieme alla sua sorella incinta su un treno ad alta velocità da Malaga a Madrid quando è avvenuto l'incidente. Dopo l'impatto, le squadre di soccorso le hanno aiutate a uscire dal vagone ribaltato. È stato in quel momento che García ha visto Boro per un istante prima che fuggisse via. Ma le intense ricerche di Vigili del fuoco e volontari sono andate a buon fine, e Boro è tornato dalla sua famiglia sano e salvo.