Il macchinista è morto e almeno 37 passeggeri sono feriti, di cui 4 in condizioni gravi, durante il deragliamento di un treno regionale sulla linea R4 tra Sant Sadurni d'Anoi e Gelida, in provincia di Barcellona.

Il tragico incidente è stato causato dal crollo di un muro di contenimento lungo il percorso, probabilmente a causa delle forti piogge. Il muro si è abbattuto sul primo vagone del treno regionale, dove si trovava la maggior parte dei passeggeri feriti.

Nel frattempo, il bilancio delle vittime dell'incidente ferroviario di domenica scorsa sulla linea ad alta velocità Madrid-Cordova è salito a 42. Mentre la Spagna commemora le vittime con la visita dei reali ad Adamuz, emergono polemiche riguardo alle cause della tragedia.