La giornata di oggi, giovedì 22 gennaio, ha visto ben due incidenti di caccia in Sardegna, con due cacciatori che hanno riportato ferite, fortunatamente non gravi.

Il primo caso è avvenuto a Thiesi, dove un cacciatore è stato attaccato da un cinghiale, riportando una profonda lacerazione alla coscia e la frattura di un polso. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari con l'elicottero dell'Areus.

Il secondo incidente si è verificato a Urzulei, in Ogliastra, dove un cacciatore di 22 anni è stato colpito alla mano da un colpo di fucile accidentalmente sparato. Anche in questo caso, il giovane è stato assistito dagli operatori del 118 e trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari.