Da un ex presidente al presidente attuale: Barack Obama attacca Donald Trump dopo i recenti fatti in Medio Oriente: "Viviamo in un momento in cui può essere difficile avere speranza, ogni giorno ci svegliamo con un nuovo assalto alle nostre istituzioni democratiche, un altro colpo allo stato di diritto, un'offesa al senso di decenza", ha detto l'ex presidente degli Stati Uniti nell'orazione funebre per il reverendo Jesse Jackson, leader del movimento per i diritti civili morto il mese scorso a 84 anni.

"A ogni risveglio vediamo cose che non pensavamo possibili, ogni giorno ci viene detto da chi è in alto di temerci e attaccarci gli uni con gli altri e che alcuni americani contano più degli altri e che qualcuno non conta per niente", ha proseguito Obama che, lanciando indirettamente una pesante frecciata alla amministrazione Trump.

"Ovunque vediamo che avidità e intolleranza vengono celebrate, insieme a bullismo e prese in giro mascherati da forza", ha aggiunto infine. L'ex presidente ha concluso con un messaggio di speranza, innalzando Jacksono a esempio che "ci ispirato a scegliere la via difficile, la sua voce ci chiama tutti a essere messaggeri di cambiamento e speranza".



