Non è sfuggito ai controlli dei Carabinieri della Stazione di Selargius un giovane del posto, già noto alle cronache giudiziarie, sul quale pendeva un conto in sospeso con la giustizia. Nella serata di ieri, i militari hanno rintracciato e arrestato il 27enne, disoccupato, dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Cagliari.

Il provvedimento scaturisce da una condanna definitiva che vede il giovane destinatario di una pena residua di due anni e quattro mesi di reclusione. Il cumulo di pene riflette un passato turbolento, segnato da una serie di reati che spaziano dallo spaccio di stupefacenti alla ricettazione, includendo anche episodi di evasione e porto abusivo di armi.

L’operazione si è svolta senza intoppi: dopo l'individuazione e il fermo, l'uomo è stato condotto in caserma per le procedure di rito. Una volta ultimati gli accertamenti burocratici, i carabinieri hanno provveduto al suo trasferimento presso la Casa Circondariale di Uta, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’espiazione della pena.