Via Porcell, a Cagliari, è stata temporaneamente chiusa nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo 2026, a causa della caduta di alcuni calcinacci da un muro di proprietà dell’Università di Cagliari.

Il provvedimento è stato adottato dalla Protezione civile comunale con effetto immediato, dopo il sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco che hanno verificato la situazione e segnalato la necessità di intervenire per garantire la sicurezza dell’area.

La chiusura della strada resterà in vigore fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza del muro da cui si sono staccati i frammenti.

Il Comune fa sapere che la riapertura della via sarà comunicata non appena saranno concluse le attività necessarie a eliminare i rischi per la circolazione e per i passanti.