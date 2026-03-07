Un inseguimento ad alta tensione è terminato ieri poco prima di mezzanotte a Roma con un incidente contro un autobus. Tutto è iniziato quando un 23enne originario del Montenegro, senza patente e a bordo di un’auto a noleggio, avrebbe ignorato l’alt della polizia in via di Torre Spaccata, dando il via a una fuga spericolata.

Le Volanti hanno immediatamente inseguito il giovane, che ha continuato la corsa fino a via dei Romanisti, dove ha perso il controllo e si è schiantato contro un autobus. Fortunatamente a bordo del mezzo pubblico non c’erano passeggeri, mentre l’autista ha riportato solo lievi ferite.

Anche il conducente dell’auto, risultata priva di assicurazione, è rimasto ferito ed è ora piantonato in ospedale. Per lui scatteranno le accuse di resistenza, interruzione di pubblico servizio e guida senza patente.