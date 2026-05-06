Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dalle famiglie: la consegna delle mascotte ai nuovi nati del Policlinico Duilio Casula. Dopo gli orsetti che hanno accompagnato le nascite del 2024, il 2025 si distingue per un simbolo altrettanto tenero: ben 1058 elefantini hanno colorato i corridoi della Ginecologia e Ostetricia.

L’evento “elefantini nascite 2025” è in programma per sabato 9 maggio, dalle 10 alle 13, nel piazzale antistante la biblioteca universitaria, all’interno della Cittadella universitaria di Monserrato. La consegna delle mascotte avverrà suddividendo i partecipanti per mese di nascita dei piccoli e delle piccole e sarà coordinata dal personale del Dipartimento materno infantile, promotore dell’iniziativa.

Non sarà soltanto un momento simbolico: la mattinata sarà infatti dedicata all’accoglienza, alla condivisione e al supporto alla genitorialità. Nel corso della manifestazione è previsto anche un importante momento informativo con l’intervento dell’ostetrica Anna Paola Pusceddu, istruttrice certificata di primo soccorso pediatrico, che illustrerà le principali manovre di disostruzione delle vie aeree nel lattante e nel bambino. Un’occasione concreta per fornire ai genitori strumenti utili nella gestione delle emergenze domestiche.

Parallelamente alla consegna degli elefantini, sarà allestito un piccolo rinfresco offerto dagli organizzatori, pensato come ulteriore occasione di incontro e socializzazione tra le famiglie, in un clima accogliente e conviviale. Per chi non potrà essere presente, è prevista la possibilità di ritiro tramite delega.

Infine, uno sguardo al prossimo appuntamento: per tutte le future mamme, il corso preparto “Accogliamo la vita al Policlinico Duilio Casula” si terrà sabato 16 maggio. Un’iniziativa che conferma l’impegno della struttura nel promuovere percorsi di accompagnamento alla nascita sempre più completi e partecipati.