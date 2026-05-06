Sarebbe vicino un punto di svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riportato dal sito Axios, infatti, la Casa Bianca ritiene di essere ormai vicina a un accordo con Teheran su un memorandum d’intesa articolato in 14 punti, con l’obiettivo di mettere fine alla guerra.

Washington sarebbe ora in attesa di una risposta ufficiale da parte iraniana entro le prossime 48 ore. Il piano prevede, tra i punti principali, l’impegno dell’Iran a una moratoria sull’arricchimento nucleare, mentre gli Stati Uniti sarebbero pronti a concedere la revoca delle sanzioni e lo sblocco di miliardi di dollari di fondi iraniani congelati.

Tra gli elementi chiave dell’intesa figura anche la rimozione reciproca delle restrizioni al transito attraverso lo Stretto di Hormuz, snodo strategico per il commercio energetico globale.

Fonti pachistane citate dalla Reuters confermano i progressi nei negoziati: “Ci siamo quasi, chiuderemo la questione molto presto”.

L’ottimismo sul possibile accordo ha già avuto ripercussioni sui mercati finanziari: le borse reagiscono con entusiasmo, mentre il prezzo del petrolio registra un forte calo, scendendo sotto la soglia dei 100 dollari al barile.