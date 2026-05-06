La polizia di Stato di Nuoro ha arrestato oggi, mercoledì 6 maggio, due persone sospettate di far parte del gruppo criminale responsabile di una serie di rapine a furgoni portavalori e bancomat nella zona di Nuoro.

Questo gruppo era stato smantellato lo scorso novembre dalla Questura di Nuoro, che aveva arrestato sette persone in relazione a vari crimini, inclusi l'attacco armato a un furgone blindato della Mondialpol vicino a Torpè, l'esplosione di un bancomat a Oliena e una rapina ai Monopoli di Stato a Pratosardo.

Su mandato del tribunale locale, la Squadra Mobile ha arrestato e rinchiuso in carcere altre due persone sospettate di essere legate a questa banda. Gli arrestati sono anche accusati di numerosi furti di veicoli nelle province di Nuoro, Oristano e Sassari, che poi utilizzavano per commettere i loro crimini.

A novembre erano stati arrestati Michele Carta, Riccardo Mercuriu, Antonio Saccheddu, Alessandro Dessolis, Giovanni Piras e Pasquale Musina, tutti residenti in zone vicine. Peppino Puligheddu, dopo alcuni giorni di latitanza, si era aggiunto al gruppo degli arrestati.

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