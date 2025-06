È di otto vittime e tredici feriti il tragico bilancio, ancora provvisorio, dell’incidente che ha coinvolto una mongolfiera con 21 persone a bordo nella mattinata di oggi, nei cieli di Praia Grande, località dello Stato brasiliano di Santa Catarina. Il velivolo, secondo quanto riferito dalle autorità locali, è precipitato dopo aver preso fuoco mentre era in volo.

Il dramma si è consumato in un’area conosciuta come la “Cappadocia brasiliana”, rinomata meta turistica per chi pratica voli in mongolfiera, grazie ai suoi paesaggi spettacolari e alle condizioni atmosferiche favorevoli. Proprio al momento dell’incidente il cielo era sereno, il sole splendeva e nulla lasciava presagire una simile tragedia.

Le immagini e i soccorsi

Video diffusi sui social e ripresi dai media locali mostrano la mongolfiera avvolta dalle fiamme mentre è ancora in quota. In alcune riprese, girate da residenti della zona, si vede chiaramente il cesto staccarsi dal pallone e precipitare al suolo. Immediato l’intervento delle squadre di emergenza, che hanno prestato soccorso ai sopravvissuti, alcuni dei quali in gravi condizioni.

Secondo l’emittente G1, quattro persone sarebbero decedute a causa delle ustioni riportate mentre si trovavano nella cesta, e altre quattro in seguito alla caduta.

Le indagini e le prime ipotesi

Le cause del rogo non sono ancora state accertate con certezza. Tuttavia, le prime informazioni raccolte dagli investigatori della Polizia Civile, che hanno già ascoltato il pilota – uno dei sopravvissuti – fanno ipotizzare che l’incendio possa essere partito proprio dalla cesta, forse a causa dell’uso improprio di una fiamma ossidrica.

Le autorità brasiliane hanno confermato che la mongolfiera era in possesso di tutte le licenze necessarie per effettuare il volo. Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.