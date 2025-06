Un’altra giornata critica sul fronte degli incendi in Sardegna. Sono 36 i roghi divampati oggi sul territorio regionale, nove dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale. Fiamme alimentate dal caldo e dal vento hanno minacciato boschi, pascoli e coltivi in diverse aree dell’Isola, impegnando senza sosta uomini e mezzi del Corpo forestale, Forestas, Vigili del fuoco, volontari e forze armate.

Tra i fronti più impegnativi si segnala l’incendio in agro di Senorbì, località Is Forreddus, ancora attivo al momento della redazione. Le operazioni di spegnimento, coordinate dal Corpo forestale locale, hanno visto in campo un imponente dispiegamento di forze: elicotteri del CFVA dalle basi di Pula, San Cosimo e Fenosu (con il Super Puma), un Canadair da Olbia e persino un elicottero dell’Aeronautica Militare decollato da Decimomannu. Le fiamme hanno colpito un’area agricola mista, distruggendo coltivazioni, fasce frangivento, rimboschimenti e pascoli.

Situazione critica anche a Villasimius, in località R. Fillaris, dove l’incendio ha interessato diversi ettari di macchia bassa. Le squadre del Corpo forestale di Castiadas, con supporto del GAUF di Oristano e due elicotteri dalle basi di Villasalto e Pula, sono intervenute prontamente. In campo anche l’Agenzia Forestas, impegnata a contenere l’avanzata delle fiamme.

A Nuoro, in località Funtana 'E Gurgurigai, l’incendio ha richiesto l’intervento congiunto degli elicotteri CFVA di Anela e Farcana e il contributo determinante delle squadre Forestas di Nuoro e Oliena, oltre a una squadra dei Vigili del fuoco. Il mezzo aereo ha operato fino alle 14:30, riuscendo a circoscrivere il perimetro del rogo.

In Ogliastra, un incendio in agro di Jerzu, in località S’Abba S’Alinu, ha interessato una zona boscata. L’intervento del Corpo forestale e dell’elicottero della base di Farcana è ancora in corso, così come le operazioni in agro di Orgosolo, in località Riu Puglieddu, dove bruciano ancora aree boschive.

Fiamme domate invece in Ulassai (loc. Busanca), dove l’intervento dell’elicottero CFVA di Farcana e delle squadre di terra ha permesso di spegnere il rogo entro le 18:00. Stessa sorte per l’incendio in Tiana, località Riu S’Abba Ona, dove pascoli e vegetazione riparia sono andati in fumo prima dell’intervento risolutivo dell’elicottero da Farcana, che ha chiuso le operazioni alle 12:15.

A Bolotana, in località Fontana de sos Padres, le fiamme hanno percorso una decina di ettari di pascolo. Il coordinamento della Stazione forestale e dell’elicottero da Anela, insieme a Forestas Bolotana-Bardosu, ha evitato il peggio.

Infine, è ancora attivo l’incendio in agro di Ossi, località Ena 'E Muros, dove stanno operando l’elicottero da Anela e il Super Puma di Alà dei Sardi. Anche qui si è registrato un fronte in espansione, alimentato dal caldo e dal vento, che minaccia la macchia mediterranea della zona.