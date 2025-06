Tragedia nel pomeriggio di oggi nelle acque di Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Un ragazzo di 13 anni, di origine rumena e residente a San Ferdinando di Puglia, ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. Il giovane è deceduto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove era stato trasportato in elisoccorso in condizioni critiche.

Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora del tutto chiare. Secondo le prime ricostruzioni, alcune persone presenti in spiaggia si sono accorte delle difficoltà del giovane e lo hanno portato immediatamente a riva. I bagnini hanno iniziato le manovre salvavita utilizzando anche un defibrillatore.

"Il 118 è intervenuto intorno alle 16:25 con l’ambulanza Mike, dotata di medico a bordo", riferisce in una nota la Asl di Barletta-Andria-Trani. Il ragazzo è stato rianimato sul posto per circa un’ora, prima di essere trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, a San Giovanni Rotondo.

Nonostante i tentativi disperati di rianimazione e il trasporto immediato in ospedale, il giovane è deceduto intorno alle 19:15. Sotto shock la comunità di San Ferdinando di Puglia, dove il ragazzo viveva con la famiglia. Le autorità stanno ora cercando di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.