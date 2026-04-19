Otto bambini, di età compresa tra uno e 14 anni, sono rimasti uccisi all’alba di oggi in una sparatoria a Shreveport, in Louisiana. Anche l'aggressore è deceduto dopo un inseguimento della polizia.

La natura dell'episodio è stata descritta come "violenza domestica" dalla polizia, secondo cui un totale di 10 persone sono state colpite da colpi d'arma da fuoco, su una scena del crimine che ha coinvolto diversi luoghi.

Due donne sono state raggiunte da colpi di pistola alla testa. Miracolosamente sopravvissute, sono ora ricoverate in condizioni critiche. Un adolescente è riuscito a sfuggire alla furia omicida lanciandosi dal tetto di un'abitazione. Alcuni dei bambini colpiti erano imparentati con il sospettato.

Il killer avrebbe rubato una vettura per fuggire dall'ultima scena del crimine e ne sarebbe scaturito un inseguimento con la polizia culminato nell'uccisione dell'uomo a Bossier City.