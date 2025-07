Si dovrebbe tenere oggi in Sardegna un incontro tra rappresentanti di Stati Uniti, Israele e Qatar per tentare di accelerare un accordo sulla tregua a Gaza e la liberazione degli ostaggi. A riportarlo è il giornalista di Axios Barak Ravid, in un post pubblicato su X.

All'incontro parteciperanno l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, il ministro israeliano Ron Dermer e il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. In un primo momento era trapelato che la sede dei colloqui sarebbe stata Roma, come riferito dallo stesso sito americano, ma il vertice è stato poi spostato sull’isola.

La Casa Bianca, al momento, ha confermato soltanto che Witkoff è in viaggio "in Europa", senza fornire ulteriori dettagli sulla località precisa o sugli sviluppi attesi.