Una tranquilla giornata di vacanza si è trasformata in tragedia questa mattina sulla spiaggia di Arborea, dove un uomo di 84 anni ha perso la vita dopo essersi sentito male in mare. La vittima, un sacerdote in pensione originario di Imperia, si trovava in Sardegna con un gruppo di amici, con i quali condivideva qualche giorno di riposo.

Stando alle prime ricostruzioni, l’anziano aveva deciso di fare il bagno per trovare sollievo dal caldo torrido che da giorni interessa l’isola. Una volta entrato in acqua, però, ha accusato un malore improvviso. Non è ancora chiaro se sia riuscito a chiedere aiuto o se siano stati i bagnanti presenti ad accorgersi delle sue difficoltà. Immediato l'intervento degli amici e dei presenti in spiaggia, che lo hanno riportato a riva e dato l’allarme.

Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorsi: i sanitari del 118, la Guardia costiera, i Carabinieri e anche l’elisoccorso. I medici hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato vano. L’uomo è deceduto poco dopo, lasciando sgomenti gli amici e i presenti.