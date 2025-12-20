Un tragico incidente ferroviario ha colpito lo stato nord-orientale indiano dell’Assam: un treno passeggeri ha travolto una mandria di elefanti, causando la morte di otto esemplari. Fortunatamente, secondo le autorità locali, nessun passeggero ha riportato ferite.

L’impatto è avvenuto al di fuori dei corridoi protetti per gli elefanti, provocando il deragliamento di cinque carrozze del convoglio diretto a Nuova Delhi, proveniente dallo stato remoto del Mizoram. "Il macchinista ha azionato i freni di emergenza alla vista della mandria, ma gli elefanti sono comunque stati travolti", ha spiegato Kapinjal Kishore Sharma, portavoce delle ferrovie indiane.

Il fenomeno evidenzia le crescenti tensioni tra uomini e animali: pur con limiti di velocità introdotti lungo i corridoi abituali degli elefanti, la deforestazione e le attività edilizie spingono gli animali a spostarsi sempre più lontano in cerca di cibo, aumentando il rischio di incidenti.

Secondo dati parlamentari, tra il 2023 e il 2024 gli elefanti hanno causato la morte di 629 persone in India.