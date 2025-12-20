Una violenta aggressione all’alba, una mannaia usata come arma e un uomo gravemente ferito. È questo il bilancio dell’episodio avvenuto lo scorso 6 dicembre nel quartiere San Michele, a Cagliari, che ha portato all’arresto di un 40enne cagliaritano già sottoposto agli arresti domiciliari e alla chiusura di un locale abusivo.

L’uomo, pregiudicato e già noto alle forze dell’ordine, è finito in carcere con l’accusa di evasione dopo aver violato le prescrizioni della misura cautelare e aver compiuto una brutale aggressione nei pressi di un circolo privato, risultato privo di qualsiasi autorizzazione amministrativa.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, il quarantenne, destinatario in precedenza di provvedimenti per reati gravi tra cui spaccio di droga, furto e rapina aggravata, avrebbe lasciato la propria abitazione nonostante i domiciliari e si sarebbe recato nel locale abusivo di San Michele. Qui, alle prime luci del mattino, avrebbe colpito con estrema violenza un uomo utilizzando una mannaia, provocandogli lesioni gravissime.

La vittima ha riportato la frattura del braccio sinistro, lesioni ai tendini, fratture al setto nasale e alla mascella. Trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Cagliari, hanno consentito di identificare rapidamente l’autore dell’aggressione grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte. La pericolosità sociale dell’uomo e la reiterazione delle condotte violente hanno spinto l’Autorità Giudiziaria a disporre l’aggravamento della misura cautelare: il 40enne è stato quindi trasferito nel carcere di Uta.

Contestualmente, nella giornata di ieri, il Questore di Cagliari ha disposto la chiusura del locale teatro dell’aggressione, accertato come esercizio pubblico privo di licenza, ai sensi dell’articolo 17-ter del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori responsabilità e chiarire ogni aspetto legato all’accaduto.