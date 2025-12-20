Un momento di festa e di vicinanza ha illuminato la mattinata di ieri, venerdì 19 dicembre, nel reparto di Pediatria delle Cliniche Universitarie di San Pietro a Sassari. Una rappresentanza dei Carabinieri del Comando provinciale ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati per la tradizionale consegna dei doni natalizi, regalando sorrisi e un clima di serenità in corsia.

L’iniziativa, che si rinnova ogni anno e rafforza il legame di solidarietà tra l’Arma e la comunità locale, ha visto i militari, guidati dal comandante provinciale, il colonnello Antonio Maione, incontrare i bambini e le loro famiglie. Ad accoglierli il direttore della struttura e il personale medico e sanitario, che hanno condiviso un momento di gioiosa partecipazione.

Giocattoli e gadget istituzionali sono stati distribuiti ai piccoli degenti, mentre due trombettieri dell’Arma hanno reso l’atmosfera ancora più speciale intonando alcune melodie natalizie. Per qualche ora, il reparto si è trasformato in un luogo di festa, capace di alleviare il peso della degenza e rendere più lieve l’attesa delle festività lontano da casa.

Il gesto rientra nelle attività di vicinanza portate avanti dall’Arma, che affianca al ruolo di prevenzione e sicurezza quello di supporto alle fasce più fragili della popolazione. «Essere tra la gente e al servizio del cittadino» significa anche condividere momenti di socialità, soprattutto in un periodo carico di significato come il Natale.

Nel corso della visita, i Carabinieri hanno espresso un sentito ringraziamento all’équipe medica e infermieristica del reparto per il lavoro quotidiano svolto a favore dei piccoli pazienti e per la calorosa accoglienza riservata. I bambini hanno scartato i regali con entusiasmo, ma – come hanno sottolineato gli stessi militari – il dono più grande è stato il loro sorriso.

L’incontro si è concluso con lo scambio degli auguri di buon Natale e con l’impegno a rinnovare anche in futuro iniziative simili, nel segno della solidarietà e della vicinanza tra istituzioni e comunità.