Attimi di paura nella mattinata di oggi a Olbia, dove una donna è rimasta ferita in un grave incidente stradale avvenuto in via Barcellona. Per cause ancora in fase di accertamento, la conducente ha perso il controllo della propria auto, che è uscita di strada andando a schiantarsi contro la vegetazione ai margini della carreggiata.

L’impatto è stato violento: il veicolo ha riportato ingenti danni strutturali, in particolare nella parte anteriore e sul fianco sinistro. Sul posto è intervenuta rapidamente una squadra operativa dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Olbia, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del mezzo incidentato.

I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre la conducente dall’abitacolo. La donna è stata soccorsa sul posto e successivamente trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti e cure.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Olbia, incaricati di effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.