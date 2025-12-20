PHOTO
Si è costituito nella serata di ieri in Questura a Nuoro Antonio Pasquale Sanna, orunese di 40 anni che era riuscito ad evitare l'arresto, il 14 dicembre scorso, durante l'operazione dei carabinieri coordinata dalla Dda di Cagliari denominata "Polo ovest".
L'uomo, destinatario della misura della custodia cautelare in carcere, è stato tratto in arresto dalla Polizia.
Sono 22 complessivamente gli indagati finiti nell'ordinanza firmata dalla giudice per le indagini preliminari Elisabetta Patrito su richiesta dei pm Rossana Allieri e Gaetano Porcu.