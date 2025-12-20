Botti proibiti in un deposito a Sestu. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato un commerciante 37enne, residente nell'hinterland cagliaritano.

L'attività era da tempo monitorata dai militari. Poi l'intervento con i carabinieri che hanno fatto accesso al locale e proceduto a una perquisizione personale e domiciliare. L'uomo è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di materiale pirotecnico artigianale, comprendente bombe carta di varia tipologia e peso, candelotti esplosivi, petardi, razzi, batterie pirotecniche ad alto numero di colpi e numerosi altri artifici, per un peso complessivo di circa 50 chili.

Nel corso dell'attività è stata inoltre rinvenuta la somma di 255 euro in contanti, ritenuta provento dell'attività illecita.

Il materiale sequestrato, considerata l'elevata pericolosità degli artifici artigianali rinvenuti, è stato preso in carico e collocato in un locale idoneo, in attesa delle successive operazioni di distruzione che verranno eseguite da personale specializzato.

Ricostruita la vicenda, l'uomo è stato dichiarato in arresto per i reati di detenzione e fabbricazione abusiva di materie esplodenti e accompagnato in caserma.