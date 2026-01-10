Can Yaman è stato rilasciato dopo essere stato arrestato nella notte nel corso di un’operazione antidroga condotta dalla polizia in alcuni locali di Istanbul. Lo riferiscono diversi media turchi, secondo i quali l’attore televisivo sarebbe tornato in libertà dopo aver reso la propria testimonianza agli inquirenti.

Il fermo dell’attore, molto popolare anche in Italia per i ruoli da protagonista in serie di successo e recentemente nella fiction Rai Sandokan, era avvenuto nell’ambito di un’inchiesta su traffico e consumo di sostanze stupefacenti che coinvolge personaggi noti del mondo dello spettacolo, giornalisti e vip della metropoli turca. Secondo quanto riportato, durante i controlli all’interno di un club l’attore sarebbe stato trovato in possesso di droga, circostanza che aveva fatto scattare l’arresto in flagranza.

Yaman, 36 anni, era stato fermato insieme ad altre sei persone, tra cui l’attrice Selen Gorguzel. Tutti i coinvolti erano stati sottoposti a una serie di accertamenti presso l’Istituto di medicina forense per verificare eventuali assunzioni di stupefacenti.

L’operazione rientra in un più ampio blitz messo a segno dalla polizia turca, con controlli e raid in nove night club di Istanbul, che hanno portato all’arresto di alcuni pusher e dei gestori dei locali dove sarebbe avvenuta la vendita della droga. Nelle settimane precedenti, l’inchiesta aveva già coinvolto oltre venti tra vip, artisti e giornalisti. Resta ora da chiarire l’effettiva posizione di Can Yaman nell’indagine.