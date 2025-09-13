Almeno 25 persone sono rimaste ferite, e tre sono in condizioni gravi, a causa di un'esplosione all'interno di un bar a Madrid, che ha provocato il crollo parziale di un edificio adiacente.

L'incidente è avvenuto attorno alle 16 di oggi, sabato 13 settembre, e, secondo quanto riportato dai vigili del fuoco dopo i primi accertamenti, di cui parla Tg Com 24, sarebbe stato causato da una perdita di gas.

Tre persone sono state estratte dalle macerie, ma fortunatamente, secondo i soccorritori, non risultano vittime intrappolate.

Sul posto sono intervenute ben 17 squadre dei vigili del fuoco insieme a numerose ambulanze.