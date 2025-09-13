Tre ladri sono stati sorpresi sul terrazzo di una casa dal proprietario che, per difendere moglie e tre figliolette, ha iniziato a picchiarli, facendone cadere uno dal balcone. L'accaduto in provincia di Treviso e la notizia è stata riportata da Tg Com e dal Gazzettino, che ha intervistato il proprietario della casa.

L'episodio ha avuto inizio con rumori inquietanti che provenivano dal terrazzo. Dopo essere uscito per controllare, l'uomo si è trovato di fronte a tre sconosciuti, e senza esitazione, ha reagito attaccando il malvivente più vicino, facendolo cadere dal terrazzo alto circa tre metri. La sua rapida reazione ha messo in difficoltà gli altri due complici che hanno cercato di fuggire, ma sono stati raggiunti dai colpi dell'uomo.

I tre ladri sono riusciti a fuggire, e i carabinieri, immediatamente contattati dal proprietario della casa, hanno ispezionato l'area senza trovare alcuna traccia dei fuggiaschi.