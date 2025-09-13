Tragedia a Capo Pecora, Arbus, dove un turista scomparso ieri, venerdì 12 settembre, dalla struttura in cui alloggiava, è stato trovato morto.

Le ricerche sono state condotte dai Vigili del fuoco di Cagliari e dalle unità specializzate del Corpo Nazionale, con la partecipazione del personale dei Carabinieri, della Capitaneria di Porto e del Soccorso Alpino, sia a terra nell'area del parcheggio di Capo Pecora, mentre l'elicottero VF Drago 148 sorvolava la zona.

Alle 17:00 di oggi, sabato 13 settembre, l'elicottero ha individuato il corpo senza vita su un costone roccioso e ha proceduto al recupero. Le operazioni di ricerca hanno visto la partecipazione del personale dei Carabinieri, della Capitaneria di Porto e del Soccorso Alpino.