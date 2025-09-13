Tragedia nella serata di ieri, venerdì 12 settembre, a Trieste, dove una giovane ricercatrice di 25 anni è morta dopo essere stata travolta da una Jeep mentre attraversava la strada.

Come informa Tg Com 24, la ragazza aha fatto un volo di 10 metri per poi morire sul colpo, e diversi testimoni avrebbero riferito che la Jeep non avrebbe frenato.

Sempre come riporta il quotidiano, dopo l'impatto, il veicolo fuoristrada è finito su un'isola di sicurezza tra le corsie, distruggendo le ringhiere.

Il tratto stradale in cui è avvenuto l'incidente era ben illuminato e al momento la polizia locale sta indagando per comprendere esattamente come si sia svolta la dinamica dell'accaduto.