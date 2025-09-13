Una turista milanese è stata vittima a Foggia di due rapine a qualche ora di distanza l'una dall'altra: la prima vicino alla stazione, e l’altra all'interno della stazione mentre attendeva il treno.

La polizia, che ha arrestato i presunti responsabili della seconda rapina, ha ricostruito che la donna è stata avvicinata da due uomini con la complicità di una donna, ed è stata derubata del denaro e del telefono cellulare.

Dopo aver segnalato l'accaduto alle autorità, la vittima è stata scortata in stazione dagli agenti per poter tornare a Milano. È proprio all'interno della stazione che i due uomini l'hanno raggiunta di nuovo, approfittando del momento in cui si trovava accovacciata vicino a un cane, per chiederle denaro in cambio di quanto le era stato sottratto. Con violenza, l'hanno strattonata rubandole lo zaino e facendola cadere a terra prima di fuggire con il bottino.

Dopo poco tempo, un'unità della Polizia Ferroviaria ha identificato uno dei presunti aggressori e lo ha arrestato, conducendolo al carcere di Foggia. Successivamente, un'altra squadra della Polfer ha individuato anche il presunto complice, segnalando il caso alle autorità giudiziarie per le accuse mosse.





