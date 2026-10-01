Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. La situazione è particolarmente tesa a Marsiglia, dove al Lycée Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all’interno dell’istituto e cosparsi di benzina.

Brucia il liceo Mandela a Nantes. Fiamme anche davanti a un liceo di Rouen, in Normandia, dove sono stati feriti due presidi.

Il premier Lecornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all’emergenza.

Sono centinaia i fermi effettuati nell’ambito delle proteste e degli episodi di violenza registrati nelle diverse città francesi.

Sul fronte politico, Marine Le Pen denuncia: “Sommosse orchestrate dalla France Insoumise”.