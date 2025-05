Elon Musk si è presentato questa mattina nello Studio Ovale a Washington, durante la cerimonia di fine mandato come consigliere speciale dell'amministrazione Trump, con un evidente livido all’occhio destro, attirando l’attenzione dei fotografi e la curiosità dei giornalisti presenti per la conferenza stampa.

Il fondatore di Tesla e SpaceX indossava un cappellino con la scritta "Doge" (Dipartimento per l'efficienza governativa) e una t-shirt che, parafrasando il titolo inglese de Il Padrino (The Goodfather), recitava "The Dogefather".

Intervistato dai cronisti sull’origine del livido, Musk ha risposto con una battuta: "Niente a che vedere con la Francia", alludendo alla manata rimediata qualche giorno fa da Macron da parte della moglie Brigitte mentre scendeva da un aereo e catturata dalle telecamere delle tv che lo aspettavano in aeroporto. Poi ha spiegato: "Stavo facendo lo scemo con mio figlio e gli ho detto 'Dai, colpiscimi in faccia'. E lui lo ha fatto".

Il presidente Donald Trump è intervenuto divertito: "È stato X? Beh, X potrebbe farlo". La causa del livido sarebbe dunque un colpo ricevuto dal figlio di 5 anni, il cui nome completo è X Æ A-Xii.

Durante l’incontro, il magnate ha evitato di commentare le accuse legate all’uso di sostanze psichedeliche durante la campagna elettorale di Trump, su cui aveva acceso i riflettori il NY Times e su cui i giornalisti non hanno ottenuto risposte.

I FIGLI DI MUSK

Elon Musk è noto per aver scelto nomi altamente originali, non convenzionali e simbolici per alcuni dei suoi 14 figli, spesso ispirati alla tecnologia, alla fantascienza e alla mitologia.

X Æ A-Xii Musk è nato nel 2020. X è la variabile matematica sconosciuta. Æ: una ligatura che rappresenta "AI" (intelligenza artificiale) e "amore" in alcune lingue. A-Xii: riferimento all'aereo da ricognizione SR-71 Blackbird, noto per la sua velocità e tecnologia avanzata.

Exa Dark Sideræl Musk (nata nel 2021) ha un nome ugualmente singolare. Exa è un riferimento a "exaFLOP", un'unità di misura nella supercomputazione. Dark: simbolo dell'ignoto e della materia oscura. Sideræl: è una variante elfica di "siderale", che indica il tempo delle stelle, contrapposto al tempo terrestre.

Techno Mechanicus Musk (nato nel 2022), soprannominato "Tau", una lettera greca che rappresenta la costante matematica 2π, correlata alla data di nascita del bambino (28 giugno). Una combinazione di "tecnologia" e "meccanica" che riflette l'interesse di Musk per l'ingegneria e l'innovazione.

Seldon Lycurgus Musk è nato invece nel 2025. Seldon è un probabile riferimento a Hari Seldon, il matematico visionario della serie "Fondazione" di Isaac Asimov, creatore della "psicostoria", una disciplina che prevede il futuro delle civiltà. Lycurgus: omaggio a Licurgo, il legislatore spartano noto per aver istituito un sistema sociale e militare rigoroso a Sparta.