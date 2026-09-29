Il bel tempo regnerà sull'Italia nei prossimi giorni con massime che potranno raggiungere i 29-31 gradi. Secondo le previsioni meteo di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it., l'alta pressione impedirà il passaggio di fronti perturbati sul Mediterraneo.

"I valori diurni - afferma - si manterranno sopra la media del periodo. Sono previsti 30 gradi nelle zone interne di Toscana, Umbria e Campania, oltre che nelle aree interne della Sardegna. A Oristano il termometro potrà toccare i 31 gradi". Ma se di giorno le temperature si manterranno elevate, di notte il termometro scenderà in maniera importante: nelle città di montagna i termometri scenderanno fino a 8-9 gradi mentre in pianura si assesteranno mediamente sui 13-15 gradi circa.

Il tempo sarà soleggiato su gran parte delle regioni centro-meridionali e sulle Isole Maggiori almeno fino al fine settimana. L'unica eccezione riguarderà il Nord-Ovest, dove il passaggio di aria più umida porterà nuvolosità e qualche debole pioggia isolata, limitata quasi esclusivamente alle Alpi occidentali.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 29 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte.

Venti deboli o localmente moderati da Sud-Est, a regime di brezza sul settore nord-occidentale.

Mari: mossi, poco mossi sul settore orientale.

Previsioni per la giornata di mercoledì 30 settembre

Cielo poco nuvoloso per la presenza di nubi alte con aumento della nuvolosità dalla serata.

Temperature: minime localmente in lieve aumento sul settore settentrionale e stazionarie altrove, massime stazionarie.

Venti deboli o localmente moderati da Sud-Est, a regime di brezza sul settore nord-occidentale.

Mari: mossi, poco mossi sul settore orientale.

Previsioni per la giornata di giovedì 1° ottobre

Cielo irregolarmente nuvoloso con isolati precipitazioni pomeridiane, anche a carattere di rovescio o temporale, pomeridiani nelle zone interne con cumulati deboli. Attenuazione dei fenomeni dalla tarda serata.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime stazionarie o localmente in lieve calo.

Venti: deboli da Sud-Est sul settore meridionale e orientale, brezze altrove.

Mari: localmente mossi sul settore sud-occidentale, poco mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da generalmente poco nuvoloso con addensamenti più consistenti nelle ore pomeridiane associati a possibili rovesci nelle zone interne. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli da Sud-Est sul settore meridionale, brezze altrove. I mari saranno poco mossi, mossi sul settore meridionale.