Una spada lunga un metro è comparsa durante un controllo stradale di routine condotto dalla Polizia locale di Seregno, in provincia di Monza.

Mentre richiedevano i documenti dell'autista di un autocarro, come riportato da Tg Come 24, gli agenti hanno fatto l'insolita scoperta, definendo l'arma come "oggetto a offendere".

Il conducente del veicolo, un uomo di 46 anni residente in provincia di Lecco, è stato denunciato per porto abusivo di armi, mentre la spada è stata sequestrata. Durante gli accertamenti, è emerso che l'uomo aveva precedenti penali per reati contro la persona e violazioni della normativa sull'immigrazione.