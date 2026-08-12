Prima l’eclissi di Sole, poi le stelle cadenti. È un doppio appuntamento con il cielo quello di oggi, 12 agosto. Secondo Rai News, l’eclissi sarà infatti visibile dall’Italia intorno alle 19:30, ma nel nostro Paese sarà parziale. La copertura sarà particolarmente elevata nel Nord-Ovest: a Ventimiglia arriverà a circa il 95%.

Lo spettacolo coinciderà con il tramonto del Sole e sarà quindi necessario avere una visuale libera verso l’orizzonte. Rai News sottolinea inoltre l’importanza di utilizzare esclusivamente occhiali certificati per osservare il fenomeno in sicurezza.

Terminata l’eclissi, spazio alle Perseidi, le stelle cadenti di agosto. Secondo Rai News, grazie all’assenza del disturbo della luce lunare le condizioni saranno particolarmente favorevoli e si potranno osservare, in condizioni ideali, fino a 100 meteore all’ora.

Sul fronte meteorologico, invece, il grande caldo sembra ormai avere le ore contate. Secondo 3B Meteo, tra domenica 16 e lunedì 17 agosto è attesa una perturbazione atlantica che porterà temporali anche intensi e un calo delle temperature, segnando una possibile svolta dopo la lunga fase dominata dall’anticiclone africano.

Il cambio di circolazione sarà accompagnato da una fase di maggiore instabilità. MeteoLive segnala per domenica sera e lunedì temporali localmente forti, con particolare attenzione a diverse zone del Centro-Nord e possibili fenomeni organizzati.

Insomma, il cielo di agosto regala ancora un grande spettacolo, ma nei prossimi giorni l’estate potrebbe cambiare volto: prima l’eclissi e le stelle cadenti, poi temporali e temperature in calo.