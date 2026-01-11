Meno di due ore prima dell'orribile tragedia avvenuta a La Constellation dove, a causa di un incendio son morte 40 persone di cui 6 italiani, tutti giovanissimi, il Comune di Crans Montana aveva dato il via libera a una legge denominata "Salva Comune" che, come riportato dal quotidiano svizzero Blick e da Tg Com 24, escluderebbe la responsabilità "per i danni derivanti dalla violazione delle disposizioni della legge da parte dei proprietari di edifici e dei loro rappresentanti".

Il provvedimento potrebbe quindi cambiare la questione dei risarcimenti che verranno chiesti dalle vittime e dai loro familiari.

Si precisa che la ricostruzione del quotidiano dovrà essere accertata in tribunale.

La vice-sindaca di Crans Montana ha chiesto scusa per non aver effettuato i controlli necessari, evidenziando però, parlando anche a nome del sindaco, di non avere intenzione di dimettersi.