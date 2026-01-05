Tutte le 47 vittime della tragedia di Capodanno nella località svizzera Crans-Montana, a causa del terribile incendio divampato nel locale Le Constallation sono state identificate, e tra loro ci sono sei giovani italiani: Giovanni Tamburi, 16 anni, Achille Barosi, 16 anni, Emanuele Galeppini, quasi 17 anni, Chiara Costanzo, 16 anni, Sofia Prosperi, 15 anni, e Riccardo Minghetti, 16 anni.

Lo aveva anticipato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "Purtroppo le vittime italiane sono sei, tutte accertate. I feriti invece stanno per essere accompagnati tutti in Italia".

Oggi, lunedì 5 gennaio, cinque salme su sei verranno riportate in Italia tramite un volo ufficiale. Indagati i due proprietari del locale, i coniugi Jacques e Jessica Moretti. La procura del Cantone Vallese ha confermato che era presente un'uscita di emergenza, tuttavia secondo alcuni testimoni la via di fuga sembrava essere ostruita.