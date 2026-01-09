Jacques e Jessica Moretti, i coniugi proprietari del Constellation, il locale a Crans-Montana dove 40 persone son more a causa di un incendio la notte dello scorso Capodanno, sono attualmente sotto interrogatorio presso gli uffici della procura di Sion. Dopo essere stati inizialmente ascoltati come testimoni dalla procuratrice generale del Vallese Béatrice Pilloud, la coppia francese è indagata per omicidio, lesioni e incendio colposo.

SVIZZERA IN LUTTO

Oggi, venerdì 9 gennaio, è prevista in Svizzera una cerimonia ufficiale a Martigny nel pomeriggio per commemorare le giovani vittime della tragedia. Le campane delle chiese risuoneranno all'unisono in tutto il Paese, mentre si terranno veglie sia nei Cantoni che nelle città elvetiche.



La cerimonia vedrà la partecipazione di circa mille ospiti, tra cui rappresentanti dei governi cantonali, delegazioni straniere e familiari dei giovani coinvolti nell'incendio. Tra i presenti ci saranno anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente francese Emmanuel Macron.

LA PROCURA DI ROMA DISPONE LE AUTOPSIE



La Procura di Roma ha disposto autopsie sulle vittime italiane nell'ambito dell'indagine sull'omicidio colposo plurimo e l'incendio verificatisi a Crans-Montana, in quanto gli esami non sono stati condotti in Svizzera.



Le autorità investigative della Capitale hanno incaricato la procura di Milano di effettuare le autopsie sui corpi dei due giovani milanesi deceduti nell'incendio. Si prevede che una delega simile sia stata data alle Procure di Bologna e Genova per altre due vittime. Il quinto giovane deceduto nell'incidente era di Roma, mentre la sesta vittima risiedeva a Lugano.