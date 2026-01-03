Proseguono le indagini sul devastante incendio che lo scorso 1° gennaio ha colpito il bar Le Constellation a Crans‑Montana, nel Canton Vallese, durante i festeggiamenti di Capodanno. Il rogo, secondo quanto riportato da Reuters e Ansa, ha causato almeno 40 morti e oltre 110 feriti, molti dei quali in condizioni gravi, con cittadini di diverse nazionalità tra le vittime. Attualmente sono 6 gli italiani dispersi.

Le prime indagini, secondo Reuters, suggeriscono che l’incendio potrebbe essere partito da candele pirotecniche utilizzate durante i festeggiamenti, che hanno coinvolto materiali infiammabili nel soffitto, causando una propagazione molto rapida del fuoco.

Le autorità stanno attualmente conducendo un’indagine approfondita per chiarire la dinamica esatta dell’incendio, l’eventuale rispetto delle norme di sicurezza nel locale, e le circostanze che hanno portato alla propagazione rapida del fuoco.

Gli inquirenti, sempre come riporta Reuters, stanno inoltre raccogliendo testimonianze oculari, registrazioni video e prove materiali, e utilizzando analisi forensi per identificare le vittime. Molti corpi sono gravemente bruciati, rendendo necessarie analisi del DNA e impronte dentali.

Secondo quanto riportato da The Guardia, le autorità svizzere hanno istituito cinque giorni di lutto nazionale e stanno coordinando la mobilitazione internazionale per supportare il trasporto e la cura dei feriti.

Dopo la tragedia, Jacques Moretti, proprietario del locale assieme alla moglie Jessica, avrebbe detto ai media svizzeri di non riuscire né a dormire né a mangiare a causa dello shock per l’accaduto, e avrebbe dichiarato che sia lui che Jessica stanno collaborando con le autorità nelle indagini.

Moretti avrebbe anche affermato che Le Constellation era stato sottoposto a ispezioni di sicurezza tre volte negli ultimi dieci anni e che, a loro avviso, erano state rispettate le norme vigenti.

Al momento, nessuna accusa è stata formalizzata e le indagini proseguono, con l’obiettivo di ricostruire l’intera dinamica dell’incidente e prevenire futuri episodi simili.