Dopo l’incendio divampato nella notte di Capodanno al Constellation di Crans-Montana, la Polizia cantonale vallesana, insieme al Disaster Victim Identification e all’Istituto di medicina legale, ha identificato altre quattro vittime, tutte di nazionalità svizzera.

Si tratta di due donne di 24 e 22 anni e di due uomini di 21 e 18 anni. Con questi riconoscimenti, sale a otto il numero complessivo delle vittime a cui è stato possibile attribuire un nome, tutte cittadine elvetiche.

Intanto emergono dettagli anche sul fronte italiano. Sono tre le vittime italiane dell’incendio già identificate dalle autorità svizzere. Si tratterebbe del sedicenne bolognese Giovanni Tamburi, il sedicenne milanese Achille Barosi ed il quasi diciassettene genovese Emanuele Galeppini.

A confermarlo all’ANSA è stato l’ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, precisando che le famiglie sono state informate. Restano tuttavia ancora da identificare altri tre cittadini italiani, al momento classificati come dispersi.