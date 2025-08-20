In Sardegna, insieme alla Febbre del Nilo e alla dermatite nodulare contagiosa dei bovini, con il caldo si riaffaccia anche il terrore per la Lingua Blu.

Nonostante i casi siano ancora contenuti, secondo il recente rapporto dell'Istituto zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e dell'Izs di Teramo, si sono registrati 9 focolai di Blue Tongue nell'Isola ad agosto, che si aggiungono ai 15 riscontrati a luglio durante l'estate del 2025.

I territori maggiormente interessati questo mese sono stati il Cagliaritano (2 focolai), il Nuorese (1) e l'Ogliastra (6), con un totale di 48 capi contagiati su un totale di 2084 presenti nelle zone coinvolte, e 13 decessi.

Il virus è principalmente associato al sierotipo 8, ma si sono verificati anche casi con i sierotipi 3 e 4.