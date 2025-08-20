Sono scattate le ricerche per individuare il gruppo di giovani, responsabili di aver messo in pericolo di vita un turista lombardo 75enne sulla spiaggia di Alassio, durante il giorno di Ferragosto. A darne notizia è il quotidiano La Stampa.

Il malcapitato, come riporta il quotidiano, è stato infatti colpito da una trentina di secchiate d'acqua mentre si trovava sdraiato su un lettino in una spiaggia privata. Il pensionato è stato svegliato bruscamente e ha subito una crisi ipertensiva arteriosa, che lo ha portato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è rimasto ricoverato per due giorni.

Dopo essere stato dimesso, dovrà sottoporsi a ulteriori esami medici. I carabinieri sono stati chiamati per segnalare l'accaduto e al momento stanno conducendo indagini per identificare i responsabili.