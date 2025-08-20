In seguito a un'operazione di controllo del territorio, la Polizia di Stato di Sassari ha arrestato una donna di 45 anni che aveva già ricevuto una condanna superiore a cinque anni per vari reati, tra cui lesioni aggravate, maltrattamenti familiari e conviventi, e possesso illegale di armi e oggetti pericolosi.

L'arresto è avvenuto durante un controllo amministrativo presso un locale nel centro storico di Santa Teresa di Gallura, dove la donna lavorava come cameriera da tempo.

Dopo aver verificato la sua identità, gli agenti l'hanno arrestata e trasferita alla casa circondariale di Bancali per scontare la pena.