Il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, e l'assessora Maria Grazia Salaris hanno incontrato oggi, mercoledì 20 agosto, a Porta Terra, il commissario della Asl di Sassari, Paolo Tauro, insieme alla Dott.ssa Gianfranca Nieddu, direttrice dei servizi Sociosanitari, e al Dirigente Alessandro Alciator.

Durante la riunione, è emerso un focus sui temi della sanità ad Alghero, con particolare attenzione alle problematiche in attesa di soluzione e alle programmate attività di manutenzione nei due ospedali locali. Il commissario della Asl ha annunciato l'arrivo di due nuovi medici, che inizieranno il loro servizio il 4 e il 15 settembre, al fine di colmare le lacune lasciate dai recenti pensionamenti e garantire una migliore assistenza alla comunità locale.

Il sindaco ha sottolineato l'importanza di mantenere e potenziare i livelli essenziali di assistenza sanitaria, mentre il Commissario ha assicurato sulle prossime attività di adeguamento e ristrutturazione dell'Ospedale Marino, con un'attenzione particolare alla riabilitazione. Inoltre, sono state confermate le prossime iniziative per l'ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile, con l'avvio dei lavori previsto per ottobre.

Durante l'incontro, si è discusso anche della programmazione e dell'attuazione della legge di riforma sanitaria, con l'impegno da parte del Sindaco di convocare un tavolo tecnico per approfondire questi temi. Sono state annunciate assunzioni di cardiologi a tempo determinato per garantire un servizio H24 nel reparto di cardiologia.

Infine, è stata affrontata la questione del servizio di trasporto d'emergenza neonatale, con l'intenzione di strutturare un servizio dotato di un'ambulanza con incubatrice neonatale entro settembre, coinvolgendo Areus, Aou e Asl in un progetto condiviso. In merito al Centro Diurno per persone con disabilità ad Alghero, è stata individuata una sede offerta dal Comune e la dirigenza Asl ha manifestato interesse nel portare avanti la progettualità condivisa con l'Amministrazione locale, come confermato durante un sopralluogo al termine dell'incontro a Porta Terra.

L'assessora Salaris ha voluto sottolineare la crescente esigenza di un sistema socio sanitario più funzionale rispetto all'esigenza di servizi da dedicare alle fasce di popolazione più fragili quali gli anziani e i disabili. Al termine dell’incontro, il sindaco Raimondo Cacciotto ha sottolineato “la necessità di una sempre maggiore sinergia e di condivisione, nell'ottica di una unità di intenti, nel voler affrontare e risolvere le problematiche e trovare soluzioni idonee per il miglioramento della qualità dei servizi a beneficio della comunità”.