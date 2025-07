Choc in Arizona, negli Stati Uniti, precisamente a Picture Rock dove è stato scoperto il cadavere in decomposizione di un bambino di 9 anni, seduto su un divano in una casa fatiscente priva di acqua corrente e servizi igienici.

Attorno a lui, come riportato da Tg Com 24, ci sarebbero stati cumuli di spazzatura, bottiglie contenenti urina e pannolini sporchi, mentre l'abitazione sarebbe stata infestata da ragni velenosi, inclusi ragni violino e vedove nere.

Come riporta il quotidiano, questa vicenda da brividi risalirebbe a un anno fa, e ora il padre del bimbo è stato condannato a 15 anni di carcere e 20 anni di libertà vigilata. Il 39enne, secondo le forze dell'ordine locali, avrebbe omesso di chiamare i soccorsi quando il figlio si è sentito male, lasciando il corpo del bambino in stato di decomposizione nella casa colma di immondizia, prima di contattare le autorità.

Il legale dell'uomo, sempre secondo quanto riportato da Tg Com 24, ha sostenuto in tribunale che il suo cliente stava affrontando gravi problemi di salute mentale e dipendenza da sostanze, ma il giudice ha ribadito che la morte del piccolo poteva essere evitata.