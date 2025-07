Un nuovo passo significativo verso la rigenerazione urbano e ambientale del centro storico di Cagliari è stato compiuto ieri, mercoledì 30 luglio, con la firma ufficiale dell’Accordo di Programma per la riqualificazione e la sicurezza dell'area verde situata tra il polo universitario di viale Fra Ignazio, via Don Bosco e viale Merello.

La cerimonia si è svolta a Villa Devoto e ha visto la partecipazione del sindaco Massimo Zedda, del rettore dell’Università Francesco Mola, della presidente della Regione Alessandra Todde e delle assessore comunale e regionale Luisa Giua Marassi e Rosanna Laconi. Questa collaborazione è resa possibile grazie a un finanziamento straordinario di 2,2 milioni di euro proveniente dalla Regione Sardegna tramite la Legge regionale 17/2023. L'obiettivo è trasformare un'ampia area verde, in parte degradata, in un nuovo parco urbano integrato che sarà parte integrante del contesto cittadino e del patrimonio culturale e naturale della zona.

“Con questa firma avviamo un progetto strategico per Cagliari”, ha sottolineato Zedda: “Si tratta non solo di restituire decoro e sicurezza a un’area di grande valore paesaggistico e storico, ma anche di riconnettere spazi urbani, naturali e universitari in un unico grande polmone verde, fruibile da cittadine e cittadini, da studentesse e studenti, da visitatrici e visitatori”.

Un accordo tra Comune, Università e Regione ha dato vita a un progetto di trasformazione urbana cge prevede la creazione di un parco urbano che collega diversi spazi verdi esistenti, la realizzazione di un corridoio verde per superare le attuali divisioni stradali, la valorizzazione del patrimonio archeologico e il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dell'area interessata.

Il Comune, in qualità di soggetto attuatore, si impegna ad avviare i lavori di sicurezza e valorizzazione entro 180 giorni, mentre la Regione coordinerà le attività tramite un Tavolo di Coordinamento e un Collegio di Vigilanza. L'obiettivo è completare l'intervento entro 36 mesi dalla firma dell'accordo.