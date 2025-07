Durante il mese di agosto, gli orari degli sportelli cassa ticket presso l'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari subiranno delle modifiche che coinvolgeranno sia la sede della Stecca Bianca, situata in viale San Pietro, che quella del Palazzo Rosa, in via Monte Grappa.

Alla Stecca Bianca, gli sportelli rimarranno aperti dal lunedì al venerdì con un orario continuato, dalle 7:30 alle 17, a eccezione del sabato in cui resteranno chiusi. Tuttavia, vale la pena notare che il mercoledì 14 agosto gli sportelli chiuderanno anticipatamente alle 13, mentre il venerdì 16 agosto il servizio sarà sospeso per l'intera giornata.

Al Palazzo Rosa, invece, gli sportelli saranno attivi solo al mattino dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 13:30, e il sabato dalle 7:30 alle 13. Anche in questo caso, il 14 agosto gli sportelli chiuderanno anticipatamente alle 13, mentre il 16 agosto rimarranno chiusi per l'intera giornata. Per coloro che desiderano evitare le code o che hanno difficoltà a recarsi di persona, sono disponibili alternative per il pagamento dei ticket.