Incidente stradale all'alba di oggi, giovedì 31 luglio, sulla Strada Statale 130, precisamente al chilometro 46,600 in direzione Iglesias, dove una donna alla guida di un'auto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo.

Intervento immediato dei Vigili del fuoco di Iglesias che hanno provveduto a estrarre la donna dall'auto e consegnarla ai soccorritori del Servizio Territoriale di Emergenza, che l'hanno trasportata all'ospedale Sirai di Carbonia con un codice giallo per ricevere le cure necessarie.

I Vigili del fuoco hanno inoltre lavorato per mettere in sicurezza la zona e il veicolo coinvolto nell'incidente, mentre le forze dell'ordine hanno iniziato le indagini per comprendere meglio la dinamica dell'evento.

Presente sul luogo dell'incidente una squadra ANAS per ripristinare la strada e garantire la viabilità nella zona interessata.